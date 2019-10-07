Тоттенхэм до конца года потерял ключевого игрока основы

Новости спорта:Голкипер сборной Франции Уго Льорис не сыграет в этом году по причине тяжелой травмы.

Вратарь сборной Франции и английского Тоттенхэма Уго Льорис не поможет командам в 2019-м году. Об этом сообщил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в интервью France24.

"Трудно сказать точно, как долго он пробудет в лазарете. В сборную Франции мы его не вызывали, ибо сейчас он точно не готов.

Я абсолютно уверен в том, что он больше не вернется на поле в 2019 году", - сказал Дешам.

Напомним, Уго Льорис получил страшную травму в матче АПЛ против Брайтона (3:0). Уже в начале встречи француз неудачно приземлился на левую руку.

Напомним, ранее сообщалось, что голкипер избежал перелома руки и отправился домой из больницы.