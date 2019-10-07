Скачать
Понедельник, 07.10.2019
Усик дебютирует в супертяжелом весе против "Короля ринга"
Усик дебютирует в супертяжелом весе против "Короля ринга"
Битва лидеров: как Ювентус обыграл Интер (Видео)
Битва лидеров: как Ювентус обыграл Интер (Видео)
Два удаления и три пенальти: Динамо со скандалом разгромило Колос (Видео)
Два удаления и три пенальти: Динамо со скандалом разгромило Колос (Видео)
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)

Тоттенхэм до конца года потерял ключевого игрока основы

Тоттенхэм до конца года потерял ключевого игрока основы
19:39 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Голкипер сборной Франции Уго Льорис не сыграет в этом году по причине тяжелой травмы.

Вратарь сборной Франции и английского Тоттенхэма Уго Льорис не поможет командам в 2019-м году. Об этом сообщил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в интервью France24.

"Трудно сказать точно, как долго он пробудет в лазарете. В сборную Франции мы его не вызывали, ибо сейчас он точно не готов.

Я абсолютно уверен в том, что он больше не вернется на поле в 2019 году", - сказал Дешам.

"Кейн сжал мой пенис": капитан Брайтона крайне недоволен игрой форварда "шпор" (Видео)

Напомним, Уго Льорис получил страшную травму в матче АПЛ против Брайтона (3:0). Уже в начале встречи француз неудачно приземлился на левую руку.

Напомним, ранее сообщалось, что голкипер избежал перелома руки и отправился домой из больницы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Франции, ФК Тоттенхэм, Уго Льорис, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Месси забил невероятный гол Севильи и установил очередной рекорд (Видео)
02 Два удаления и три пенальти: Динамо со скандалом разгромило Колос (Видео)
03 Тренер Динамо - о скандальном пенальти в игре с Колосом: Зачем мне это разбирать
04 Усик дебютирует в супертяжелом весе против "Короля ринга"
05 Трагическая смерть: футболист погиб, выпав с балкона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь