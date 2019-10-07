Капитан Ювентуса прокомментировал победу над Интером в Серии А

Новости спорта:Капитан туринского Ювентуса Леонардо Бонуччи поделился своим мнением о поединке Серии А против миланского Интера.

32-летний защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал победу над миланским «Интером» (2:1) в центральном поединке 7-го тура чемпионата Италии.

«Мы спокойно держали мяч и не сильно переживали, когда контроль переходил к «Интеру». Думаю, этим вечером мы все увидели великолепный «Ювентус», но также и тот, который может еще улучшиться.

Это была именно та игра, которая нравится нам и нашим болельщикам. Был высокий темп, много физической борьбы, но это естественно, когда проходит матч такого уровня и так много поставлено на результат», - сказал Бонуччи.

Отметим, что благодаря этой победе «Ювентус» вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. Туринский клуб за 7 туров набрал 19 очков и опережает миланский «Интер» на один балл.