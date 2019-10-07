Коноплянка: Намерены взять 4 очка в играх с Литвой и Португалией

Сегодня сборная Украины начала сбор перед матчами отбора ЕВРО-2020 против команд Литвы и Португалии. Своими ожиданиями от важнейших поединков квалификации поделился вингер сборной Украины Евгений Коноплянка.
"Есть ли ощущение, что мы в шаге от выхода на ЕВРО-2020? Нет. Наверное, оно появится в том случае, если добьемся положительного результата в двух грядущих матчах. Четыре очка – минимум.
Успеем ли подготовиться за три-четыре дня? Мы не впервые собираемся так. Думаю, нам хватит времени подготовиться. Мы достаточно хорошо знаем друг друга", - сказал Коноплянка.
Напомним, что против Литвы Украина сыграет 11 октября в Харькове, а сборную Португалии примет 14 октября в Киеве.