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Маркевич назвал причину ухода с поста наставника Агробизнеса

Маркевич назвал причину ухода с поста наставника Агробизнеса
20:20 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший наставник Агробизнеса Остап Маркевич рассказал о причинах своего увольнения из поста наставника одного из лидеров Первой лиги.

Остап Маркевич прокомментировал свой уход с поста главного тренера Агробизнеса.

"Это было мое решение. Я сознательно написал заявление на увольнение по собственной инициативе, я не согласен с методами руководства Агробизнеса – вмешательство в тренерскую работу.

Есть тренеры, которые занимаются построением игры и команды. В футболе никто больше ничего нового не придумал. Другие люди в клубе не могут на это влиять. Иначе, ничего хорошего из этого не выйдет. И вообще, в Европе таких вещей не существует. Это для них дикость и нонсенс.

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Вернусь ли в Вильярреал-U-19? Когда я уходил, то руководство клуба сказало, что Вильярреал – мой второй дом. Они будут на меня ждать, если у меня что-то не получится. Пока не знаю на счет возвращения. Еще с ними не разговаривал. Буду в Испании, встречусь с представителями "субмарины" и тогда обсудим эту тему", – цитирует Маркевича footboom.

После 12-ти туров Первой Лиги Агробизнес находится на 7-й строчке с 22 очками.

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Футбол, Первая лига, Новости футбола, ФК Агробизнес, Остап Маркевич.
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