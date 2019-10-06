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Два удаления и три пенальти: Динамо со скандалом разгромило Колос (Видео)

Два удаления и три пенальти: Динамо со скандалом разгромило Колос (Видео)
19:35 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Динамо в рамках десятого тура чемпионата Украины по футболу в гостях крупно обыграло Колос.

В воскресенье, 6 октября, Динамо Киев в рамках 10-го тура первенства Украины по футболу встречалось с Колосом. Поединок проходил на стадионе "Оболонь Арена". 

Колос — Динамо 0:4

Голы: Цыганков, 56 (пен.), Беседин, 66, 81, Вербич, 90+5 (пен.)

Колос: Волынец — Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец — Ориховский (Кызылатеш, 70), Милько — Ильин, Волков, Костышин (Рябов, 61) — Нехтий (Кожушко, 73).

Динамо: Бущан — Караваев, Шабанов, Кадар, Миколенко (Кендзера, 75) — Гармаш, Сидорчук, Шепелев — Цыганков (Цитаишвили, 83), Беседин, Де Пена (Вербич, 57).

Предупреждения: Ильин, Ориховский, Милько, Парамонов — Сидорчук, Шепелев, Вербич, Беседин

Лучшие моменты (1-й тайм):

Гол Цыганкова: 

Гол Беседина: 

Второй гол Беседина: 

Гол Вербича: 

Киевляне очень уверенно начали поединок, но в первом тайме голов забить не удалось ни гостям, ни хозяевам поля. А вот во второй половине встречи интересных событий было куда больше. Сначала на 49-й минуте игры Шепелев оставил Динамо в меньшинстве, получив вторую желтую карточку. Затем на 55-й минуте составы уровнялись, после того как Максименко из Колоса получил прямую красную от рефери за свой "фол". Защитник ковалевского клуба отбил мяч после удара Де Пены носом, но рефери увидел там игру рукой и показал красную карточку и пенальти.

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Счет забитым голам в поединке открыл Виктор Цыганков, который реализовал тот самый скандальный пенальти на 56-й минуте игры. Затем спустя десять минут Беседин с передачи Кадара удвоил преимущество киевлян. На 75-й минуте противостояния Цыганков имел прекрасный шанс оформить дуль, но не смог реализовать второй пенальти в ворота Колоса. Тем не менее, третий гол столичному клубу забить все же удалось, сделал это Беседин, на 81-й минуте игры оформивший дубль с передачи Виктора Цыганкова. Более того, на 90+5-й минуте игры судья поставил третий пенальти в ворота Колоса, который реализовал Вербич, тем самым установив окончательный счет на табло.

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Победа над Колосом позволила Динамо набрать 20 очков и сохранить за собой третью строчку в турнирной таблице УПЛ. Колос же в свою очередь с 14-ю очками в активе идет на 6-й позиции. 

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Чемпионат Украины, Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Колос.
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