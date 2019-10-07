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Агент Мирчи Луческу: Мы готовы принять предложение Динамо

Агент Мирчи Луческу: Мы готовы принять предложение Динамо
21:49 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший наставник Шахтера Мирча Луческу близок к назначению главным тренером московского Динамо.

Агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы румынского тренера Мирчи Луческу, рассказал о возможном назначении специалиста на пост главного тренера московского «Динамо».

«Переговоры, наверное, слишком громко сказано. «Динамо» просто обозначило свой интерес со стороны клуба к Мирче Луческу, а мы в свою очередь высказали свою заинтересованность. Поговорили о целях клуба, их стратегии, не более. О дедлайне в переговорах пока речи не идёт.

«Динамо» заинтересовало Луческу как проект. У него остался должок в российском футболе, он жаждет реванша, в хорошем смысле слова. То, что случилось в «Зените», — это неординарный казус в его богатой тренерской карьере. Мирча наблюдал за «Динамо» последние месяцы, и решение о переговорах пришло не два дня назад.

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Руководство «Динамо» в лице ВТБ заявило об амбициозном проекте ещё весной. Они говорили, что будут вкладывать и усилия, и деньги в развитие клуба. Мы понимали, что если будут перемены в клубе, то мы сможем конкурировать за место главного тренера в «Динамо», если это потребуется. Луческу отлично знает русский язык, знает менталитет российского игрока. У него, конечно, не возникнет проблем.

Мирча закончил карьеру в «Динамо» как игрок и начал карьеру как тренер в «Динамо», только бухарестском. Он бы и закончил свою тренерскую карьеру на мажорной ноте, но уже в московском «Динамо».

Очень трудно оценить шансы назначения Мирчи в «Динамо», так как мы не знаем, с кем ещё клуб ведёт переговоры. Нам обозначили цели, и мы готовы принять предложение «Динамо». Что касается возраста, то пример Юрия Сёмина показывает, что возраст не даёт повода для беспокойства. Луческу полон сил и готов работать. Будем ждать от «Динамо» окончательного решения», — сказал Запорожану в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, Футбол, Новости футбола.
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