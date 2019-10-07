Хамес Родригес отказался играть за сборную Колумбии: названы причины

Новости спорта:Колумбийский атакующий хавбек Хамес Родригес намерен сосредоточится на игре за мадридский Реал.

Полузащитник мадридского Реала Хамес Родригес отказался от вызовов в сборную Колумбии. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, футболист позвонил главному тренеру национальной команды Карлушу Кейрушу и попросил не присылать вызов в Испанию.

Футболист намерен сосредоточиться на тренировках вместе с мадридским Реалом и выиграть конкуренцию за место в основном составе "сливочных".

В текущем сезоне на счету Хамеса Родригеса 7 матчей за мадридский клуб, в которых он забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.

Напомним, ранее бывший врач сборной Колумбии раскритиковал Хамеса, назвав его бездельником.