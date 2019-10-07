Легендарный экс-тренер Арсенала поддержал наставника Тоттенхэма

Новости спорта:Бывший наставник Арсенала Арсен Венгер поделился своим мнением о работе Маурисио Почеттино в Тоттенхэме.

Известный французский тренер Арсен Венгер прокомментировал работу наставника «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино и дал ему совет.

«Когда команда попадает в Лигу чемпионов, болельщики рады. Почеттино проделал хорошую работу с «Тоттенхэмом», но сейчас он столкнулся с трудностями. Теперь ему необходимо показать людям, что он способен эти трудности преодолеть», - сказал Венгер.

Напомним, что слухи об увольнении Почеттино появились еще в сентябре.

После 8-ми туров в чемпионате Англии «Тоттенхэм» занимает лишь 9-е место в турнирной таблице. В последнем матче команда уступила «Брайтону» (0:3), а в Лиге чемпионов была разгромлена «Баварией» (2:7).