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Тренер Тоттенхэма: Футбол — это не драма

Тренер Тоттенхэма: Футбол — это не драма
02:18 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Аргентинский специалист Маурисио Почеттино прокомментировал последние неудачи Тоттенхэма.

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил, что в футболе необходимо с достоинством принимать любой результат матча.

«Футбол — это не драма, это страсть, и мы не можем избавить его от эмоций. Но мы можем делать этот вид спорта лучше. Мы должны учиться на поражениях, чтобы каждый раз превосходить собственные возможности.

Это начинается с того, что ты смиряешься с тем, что не всегда побеждаешь, а соперник работает так же усердно. Нужно всегда с достоинством принимать любой результат, независимо от того, хорош он или нет», — приводит слова Почеттино Marca.

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Напомним, «Тоттенхэм» проиграл в двух своих последних матчах с крупным счётом. Лондонский клуб потерпел разгромное поражение в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (2:7), а также не смог оказать сопротивление «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:3) в матче английской Премьер-лиги.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Маурисио Почеттино.
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