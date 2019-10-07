Наставник Интера: Лукаку нужно больше тренироваться из-за его размеров

Новости спорта:Главный тренер миланского Интера прокомментировал физическую форму Ромелу Лукаку.

Антонио Конте высказался относительно физической формы Лукаку, которая вызывала вопросы еще с конца прошлого сезона.

"Лукаку определенно является игроком, который должен трудиться больше, потому что, имея такое массивное тело, ему нужно тренироваться, играть, чтобы быть в отличной форме. Тем не менее, Ромелу работал очень хорошо в матче против Ювентуса, он старался изо всех сил", — приводит слова Антонио Конте Goal.com.

В текущем сезоне Ромелу Лукаку провел восемь поединков в футболке Интера и смог отметиться тремя забитыми голами.

Напомним, Оле-Гуннар Солскьяер, бывший главный тренер бельгийца, заявил, что с радостью отпустил его в Интер.