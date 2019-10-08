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Наставник Карпаты раскритиковал судей матча против Александрии

Наставник Карпаты раскритиковал судей матча против Александрии
00:52 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер львовских Карпат Роман Санжар остался недоволен работой судей матча УПЛ против Александрии.

Пресс-конференция главного тренера «Карпат» Романа Санжара после вчерашнего поражения от «Александрии» (1:2).

«Считаю, что по игре первый тайм можно разделить на две части: первые двадцать минут мы проиграли, выглядели неуверенно, однако во второй половине тайма мы выровняли ход матча. После перерыва мы выглядели конструктивно, однако пропустили гол со штрафного.

Считаю, что была равная игра, но на ход встречи повлияла ошибка арбитра, ведь был фол против нашего голкипера и, к сожалению, рефери не разобрался в этой ситуации. Я попытался выровнять игру, сделав замены, но они уже не повлияли на дальнейшее развитие событий.

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Очень обидно за ребят, которые бились и играли в футбол, но во второй игре подряд судьи ошибаются, команда теряет очки - это очень неприятно. Я вижу переживания и желание ребят, ведь понимаю, как они работают на тренировках и полностью отдаются игре. Однако где-то нам не хватает мастерства и сыгранности, особенно в атакующих действиях. Самое главное, что я вижу у игроков самоотверженность и желание. Если будем дальше так работать, то результат придет», - подытожил Санжар.

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ФК Карпаты, Чемпионат Украины, Футбол, ФК Александрия, УПЛ, Новости футбола, Роман Санжар.
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