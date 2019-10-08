Скачать
Вторник, 08.10.2019
Соперник Усика провалил допинг-тест
Соперник Усика провалил допинг-тест
Битва лидеров: как Ювентус обыграл Интер (Видео)
Битва лидеров: как Ювентус обыграл Интер (Видео)
Украина пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по мини-футболу
Украина пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по мини-футболу
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)

Голкипер Реала Куртуа вернулся к тренировкам

Голкипер Реала Куртуа вернулся к тренировкам
10:24 Сегодня Телеграф

Новости спорта:

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа близок к возвращению к игре. Напомним, что бельгиец был заменен в перерыве матча 2-го тура Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге» (2:2). У Куртуа возникли проблемы с желудком.

Как позже выяснилось, у Тибо диагностировали гастроэнтерит. Футболист уже вылечился и присоединился к сборной Бельгии, чтобы сыграть в матче отбора на чемпионат Европы-2020.

«Я восстановился и готов тренироваться со сборной. Спасибо всем за поддержку», - написал Куртуа в Twitter.

Венгер вскоре вернется к работе: назван следующий клуб легенды

10 октября Бельгия сыграет с Сан-Марино, а 13-го встретится с Казахстаном.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Тибо Куртуа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Агент Мирчи Луческу: Мы готовы принять предложение Динамо
02 Именитый немецкий тренер возглавит Спартак
03 Соперник Усика провалил допинг-тест
04 Свитолина рассказала о своих планах на ближайшее время
05 Назван лучший игрок месяца в АПЛ по версии PFA
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь