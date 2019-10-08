Голкипер Реала Куртуа вернулся к тренировкам

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Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа близок к возвращению к игре. Напомним, что бельгиец был заменен в перерыве матча 2-го тура Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге» (2:2). У Куртуа возникли проблемы с желудком.

Как позже выяснилось, у Тибо диагностировали гастроэнтерит. Футболист уже вылечился и присоединился к сборной Бельгии, чтобы сыграть в матче отбора на чемпионат Европы-2020.

«Я восстановился и готов тренироваться со сборной. Спасибо всем за поддержку», - написал Куртуа в Twitter.

10 октября Бельгия сыграет с Сан-Марино, а 13-го встретится с Казахстаном.