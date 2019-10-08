Скачать
Вторник, 08.10.2019
Соперник Усика провалил допинг-тест
Соперник Усика провалил допинг-тест
Битва лидеров: как Ювентус обыграл Интер (Видео)
Битва лидеров: как Ювентус обыграл Интер (Видео)
Украина пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по мини-футболу
Украина пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по мини-футболу
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)

Вратарь Манчестер Сити навал причину, которая мешает им в борьбе за титул АПЛ

Вратарь Манчестер Сити навал причину, которая мешает им в борьбе за титул АПЛ
12:08 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Вратарь МС Эдерсон считает, что отсутствие Ляпорта очень сильно сказывается на команде.

Вратарь "Манчестер Сити" прокомментировал отсутствие ключевого центрального защитника команды, которое отражается на результатах подопечных Гвардиолы. Цитирует Эдерсона The Sun.

"Эмерик важен не только в обороне, но и в созидании – у него отличный первый пас. Да, у нас есть, кому заменить его, но Стоунз также травмировался, поэтому в распоряжении Пепа сейчас только один центральный защитник – Отаменди.

Травмы – это всегда плохо, также не самая хорошая новость, что мы находимся далеко от первого места. Повреждение Лапорта сказывается на гонке за титул. Тем не менее, сезон только начался. Нам ничего не остается, как выигрывать все матчи непрерывно".

СМИ: руководство МЮ определилось с судьбой Сульшера

Напомним, Лапорт повредил крестообразную связку еще в августе и точно не сыграет до января. Стоунз же должен вернуться к матчу с "Кристал Пэлас" – 19 октября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ман Сити, Эдерсон, АПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Агент Мирчи Луческу: Мы готовы принять предложение Динамо
02 Соперник Усика провалил допинг-тест
03 Именитый немецкий тренер возглавит Спартак
04 Кличко дал ценный совет Джошуа
05 Свитолина рассказала о своих планах на ближайшее время
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь