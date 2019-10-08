Вратарь Манчестер Сити навал причину, которая мешает им в борьбе за титул АПЛ

Новости спорта:Вратарь МС Эдерсон считает, что отсутствие Ляпорта очень сильно сказывается на команде.

Вратарь "Манчестер Сити" прокомментировал отсутствие ключевого центрального защитника команды, которое отражается на результатах подопечных Гвардиолы. Цитирует Эдерсона The Sun.

"Эмерик важен не только в обороне, но и в созидании – у него отличный первый пас. Да, у нас есть, кому заменить его, но Стоунз также травмировался, поэтому в распоряжении Пепа сейчас только один центральный защитник – Отаменди.

Травмы – это всегда плохо, также не самая хорошая новость, что мы находимся далеко от первого места. Повреждение Лапорта сказывается на гонке за титул. Тем не менее, сезон только начался. Нам ничего не остается, как выигрывать все матчи непрерывно".

Напомним, Лапорт повредил крестообразную связку еще в августе и точно не сыграет до января. Стоунз же должен вернуться к матчу с "Кристал Пэлас" – 19 октября.