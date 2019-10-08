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Мораес: Я и так вошел в историю Украины

Мораес: Я и так вошел в историю Украины
12:30 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Форвард Шахтера рассказал, чего он ждет от матчей сборной Украины в рамках отбора на ЧЕ-2020.

Форвард Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес, который на днях забил свой 85-й гол в ЧУ и вошёл в десятку лучших снайперов украинского первенства, в приподнятом настроении приехал в расположение национальной команды.

- Проведём тренировку, немного восстановимся - и во вторник уже всё будет хорошо, - сказал нападающий в интервью видеоканалу УАФ. - Что касается забитых мячей, то я вошёл в историю Украины. Была проделана большая работа. И я очень рад.

Сто голов? Я стараюсь не думать об этом. Думаю о том, чтобы работать и помогать моей команде. Это самое важное.

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Конечно, думаю и о сборной. Нужно работать. Может быть, получится отличиться и в игре с Литвой. Дай Бог.

Напомним, в пятницу, 11-го октября, Украина будет принимать Литву. Встреча состоится на харьковском стадионе Металлист. А уже в понедельник, 14-го октября, на НСК "Олимпийский" пожалуют португальцы. 4 очка в двух матчах гарантируют подопечным Андрея Шевченко путёвку на континентальный форум.

 

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Новости футбола, Жуниор Мораес.
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