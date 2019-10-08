Суркис: Футболистам Динамо необходим отдых

Новости спорта:Президент Динамо Игорь Суркис рассказал о последних успехах своей команды.

Президент Динамо Игорь Суркис считает, что футболистам киевлян необходим отдых. Он отметил, что команда провела много матчей в последнее время еще и на фоне больших нагрузок.

«Первый тайм с Колосом был очень тяжелым. Это видно по нашим опорным полузащитникам. Сидорчук получил карточку, Шепелев не успевал. Он пропустил, у него было повреждение паховых колец, но все нормально, его восстановили», — сказал Суркис.

«Перерыв, тем, кто не едет в сборную, необходим. Сыграли такое количество матчей еще и на фоне больших нагрузок. Михайличенко изменил тренировочный процесс. Появилась агрессивность, команда не пропускает. Главное, надежность в обороне, а в атаке всегда будет возможность забить».

«Футболисты, которые останутся, отдохнут пару дней и будут набирать кондиции. Плюс ротация активно применяется, по 4-5 человек в каждом матче при Михайличенко. В противном случае команда не выдержала бы такой график».

Динамо идет на третьем месте в турнирной таблице Favbet Лиги. Отставание от лидера Шахтера составляет 10 очков. В следующем туре команда Алексея Михайличенко сыграет в Киеве с Александрией.