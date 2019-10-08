Шахтер сыграет спарринг с лидером Первой лиги Украины

Новости спорта:Шахтер во время международного перерыва на матчи сборных проведет товарищеский матч с Оболонью-Бровар, которая возглавляет турнирную таблицу Первой лиги.

Шахтер во время международного перерыва на матчи сборных проведет товарищеский матч с Оболонью-Бровар. Об этом сообщает официальный сайт Горняков.

Встреча состоится завтра, 9 октября, на поле загородного комплекса Святошин. Начало поединка в 10:30.

Шахтер после десяти сыгранных туров уверенно возглавляет турнирную таблицу Favbet Лиги, опережая ближайших преследователей Десну и Динамо на 10 очков. В следующем туре 18 октября Горняки дома примут Колос.

Оболонь-Бровар идет на первом месте в Первой лиге. 13 октября команда дома сыграет против Балкан.

Напомним, что во время международной паузы сборная Украины в рамках отбора на Евро-2020 сыграет против Литвы (11 октября) и Португалии (14 октября).