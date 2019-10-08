Украина - Литва: названа судейская бригада на матч отбора Евро-2020

Новости спорта:Судить ответный матч Украины с Литвой будет Харальд Лехнер.

В пятницу, 11 октября, сборная Украины примет команду из Литвы в рамках 7-го тура квалификации к Евро-2020.

Матч состоится в Харькове на ОСК Металлист, стартовый свисток прозвучит в 21:45.

УЕФА назначил на поединок австрийскую бригаду арбитров во главе с Харальдом Лехнером. На линиях ему помогут Андреас Хайденрайх и Максимилиан Колбич. Четвертым судьей назначен Александер Харкам.

Отметим, что команда Андрея Шевченко уже начала тренировочный сбор и все игроки уже прибыли в расположение сборной.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Литва. Тем временем букмекеры уже определили фаворита этой встречи.