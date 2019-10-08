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Гаттузо может возглавить клуб Серии А

Гаттузо может возглавить клуб Серии А
14:22 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Президент Сампдории пытается уговорить Дженнаро Гаттузо возглавить его клуб.

Согласно информации итальянских источников, президент Сампдории Массимо Ферреро хочет видеть наставником своего клуба Дженнаро Гаттузо.

Сейчас дела у генуэзского клуба очень плохи. После семи туров команда идет на последнем месте в турнирной таблице, имея в своем активе лишь три очка. 

Вчера, 7 октября, в отставку был отправлен Эусебио Ди Франческо. Экс--наставник Роми на посту наставника продержался меньше четырех месяцев. Стоит отметить, ходили слухи, что Гаттузо может возглавить Дженоа и Спартак, но так и не принял их предложения.

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Последним местом его работы был Милан, с которым он за два года не снискал успехов. Помимо Милана, в его тренерской карьере были Палермо, Пиза, швейцарский Сьон и греческий ОФИ.

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Все по теме:

ФК Милан, Серия А, ФК Сампдория, Новости футбола, Дженнаро Гаттузо.
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