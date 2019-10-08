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Истек срок дисквалификации Мишеля Платини - он может вернуться в футбол

Истек срок дисквалификации Мишеля Платини - он может вернуться в футбол
14:52 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Французский функционер может вернуться к футбольной деятельности.

Экс-президент УЕФА Мишель Платини отбыл четырехлетнюю дисквалификацию, которую он получил по подозрению в коррупции.

В 2015 году Платини был дисквалифицирован из футбола на 8 лет, позже наказание было урезано до 4 лет. Причиной для наказания стал перевод тогдашнего президента ФИФА Зепа Блаттера на счета Платини 2-х миллионов швейцарских франков.

«У меня есть некоторые идеи, но пока о них трудно говорить», — цитирует бывшего президента УЕФА AP News.

"Поживем - увидим": Платини может вернуться в футбол

В настоящее Платини будет сосредоточен над борьбой против обвинений, которые ему представили два судебных органа ФИФА — Арбитражный спортивный суд и Верховный суд Швейцарии.

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УЕФА, ФИФА, Футбол, Мишель Платини, Новости футбола.
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