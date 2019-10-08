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Наставник клуба из чемпионата Италии выписан из больницы

Наставник клуба из чемпионата Италии выписан из больницы
15:16 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер Болоньи Синиша Михайлович был выписан из больницы, где проходил второй курс химиотерапии.

Сербский специалист прошёл второй курс химиотерапии, который длился с 9 сентября. Первый курс начался в июле этого года и длился 43 дня.

Михайлович проходит курс лечения от лейкемии, которая была диагностирована у него в этом году. Болезнь не отобрала у Михайловича стремление заниматься любимым делом.

В двух стартовых турах итальянской Серии А он лично присутствовал на матчах по особому разрешению врачей. За тренировками футболистов Синиша наблюдал через видеосвязь.

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После семи туров Болонья занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 9 очков.

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ФК Милан, Серия А, ФК Болонья, Новости футбола, Синиша Михайлович.
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