Наставник клуба из чемпионата Италии выписан из больницы

Новости спорта:Главный тренер Болоньи Синиша Михайлович был выписан из больницы, где проходил второй курс химиотерапии.

Сербский специалист прошёл второй курс химиотерапии, который длился с 9 сентября. Первый курс начался в июле этого года и длился 43 дня.

Михайлович проходит курс лечения от лейкемии, которая была диагностирована у него в этом году. Болезнь не отобрала у Михайловича стремление заниматься любимым делом.

В двух стартовых турах итальянской Серии А он лично присутствовал на матчах по особому разрешению врачей. За тренировками футболистов Синиша наблюдал через видеосвязь.

После семи туров Болонья занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 9 очков.