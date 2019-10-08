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Участница марафона пробежала на протезе всю дистанцию и установила рекорд Украины

Участница марафона пробежала на протезе всю дистанцию и установила рекорд Украины
15:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Теннисистка Татьяна Воротилина пробежала марафон в Киеве (Wizz Air Kyiv City Marathon) с протезом на ноге и установила рекорд Украины.

Татьяна Воротилина преодолела дистанцию 42,195 км за 5 ч 22 мин. Об этом спортсменка сообщила в своем Facebook.

“42,195 км. Wizz Air Kyiv City Marathon. Рекорд Украины!

Сегодня я сознательно побежала сама. И это был действительно мой забег. Могла быстрее? Так. Но я счастливая, 5:22, на 19 минут медленнее первого. Но этот я бежала сама.

Ты можешь все, во что способен поверить твой мозг”, - написала Воротилина.

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В августе 2015 года Татьяна Воротилина попала в ДТП в Таиланде, после чего ей ампутировали правую ногу до середины голени. После страшной аварии спортсменка, несмотря на протез, вернулась в теннис, а также занялась танцами и бегом.

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Марафон, Киевский марафон, Wizz Air Kyiv City Marathon, Татьяна Воротилина.
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