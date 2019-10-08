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Барселона хочет продлить контракт со своим основным игроком

Барселона хочет продлить контракт со своим основным игроком
15:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Барселона намерена продлить сотрудничество с Марком тер Штегеном.

Барселона в этом сезоне стартовала явно не так, как планировалось. Одним из немногих светлых пятен является основной вратарь команды Марк тер-Штеген.

Согласно инсайдерам, руководство "сине-гранатовых" хочет предложить немецкому вратарю новый контракт на улучшенных условиях. 

Нынешнее соглашение клуба и 27-летнего вратаря действует до 2022 года. Для Марка нынешний сезон является пятым в футболке Барселоны, до этого он играл за Боруссию из Менхенгладбаха.

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Всего в чемпионате Испании он провел 118 поединков, в которых пропустил 105 мячей. За этот период в составе каталонцев немец выигрывал Лигу чемпионов, по четыре раза брал Примеру и Кубок Испании, дважды Суперкубок Испании и раз Суперекубок УЕФА,

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ФК Барселона, Лига Чемпионов, Примера, Новости футбола, Марк тер Штеген.
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