Барселона хочет продлить контракт со своим основным игроком

Новости спорта:Барселона намерена продлить сотрудничество с Марком тер Штегеном.

Барселона в этом сезоне стартовала явно не так, как планировалось. Одним из немногих светлых пятен является основной вратарь команды Марк тер-Штеген.

Согласно инсайдерам, руководство "сине-гранатовых" хочет предложить немецкому вратарю новый контракт на улучшенных условиях.

Нынешнее соглашение клуба и 27-летнего вратаря действует до 2022 года. Для Марка нынешний сезон является пятым в футболке Барселоны, до этого он играл за Боруссию из Менхенгладбаха.

Всего в чемпионате Испании он провел 118 поединков, в которых пропустил 105 мячей. За этот период в составе каталонцев немец выигрывал Лигу чемпионов, по четыре раза брал Примеру и Кубок Испании, дважды Суперкубок Испании и раз Суперекубок УЕФА,