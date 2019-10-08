Манчестер Сити следит за молодым талантом Динамо

Новости спорта:Молодой талант загреского Динамо Антонио Марин всерьез заинтересовал МС.

Манчестер Сити заинтересован в подписании вингера загребского Динамо Антонио Марина, сообщает Sky Sports.

18-летний хорват принимал участие в матче Юношеской лиги УЕФА, когда команды Динамо и Манчестер Сити расписали результативную ничью со счетом 2:2, и забил один из гостевых голов. Также в услугах Марина заинтересованы Челси и Вильярреал.

В нынешнем сезоне один из самых перспективных хорватских футболистов сыграл в 4 матчах первой команды Динамо, с которым у Антонио действующий контракт до 2024 года.

Марин также является футболистом молодежной сборной Хорватии, которую представлял на всевозможных юношеских уровнях.

В нынешнем сезоне хорватского чемпионата Динамо занимает второе место в турнирной таблице, на очко отставая от Хайдука и имея матч в запасе.