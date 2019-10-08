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Манчестер Сити следит за молодым талантом Динамо

Манчестер Сити следит за молодым талантом Динамо
17:11 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Молодой талант загреского Динамо Антонио Марин всерьез заинтересовал МС.

Манчестер Сити заинтересован в подписании вингера загребского Динамо Антонио Марина, сообщает Sky Sports.

18-летний хорват принимал участие в матче Юношеской лиги УЕФА, когда команды Динамо и Манчестер Сити расписали результативную ничью со счетом 2:2, и забил один из гостевых голов. Также в услугах Марина заинтересованы Челси и Вильярреал.

В нынешнем сезоне один из самых перспективных хорватских футболистов сыграл в 4 матчах первой команды Динамо, с которым у Антонио действующий контракт до 2024 года.

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Марин также является футболистом молодежной сборной Хорватии, которую представлял на всевозможных юношеских уровнях.

В нынешнем сезоне хорватского чемпионата Динамо занимает второе место в турнирной таблице, на очко отставая от Хайдука и имея матч в запасе.

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ФК Ман Сити, Лига Чемпионов, Новости футбола, Динамо Загреб.
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