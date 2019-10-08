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Защитник сборной Украины получил микротравму

Защитник сборной Украины получил микротравму
20:35 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Андрей Шевченко будет принимать решение, оставить ли защитника в сборной.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на пресс-конференции в Харькове рассказал о микротравме защитника «Динамо» Виталия Миколенко:

«Команда собралась, все в порядке. Единственная проблема: у Миколенко есть небольшая микротравма. Он сделал обследование. Мы сейчас посмотрим и будем принимать решение по нему. Думаю, несколько дней он не будет тренироваться. Врач должен проанализировать, посмотреть. И только тогда мы примем по нему решение».

"Сборную Украины не оставлю": Шевченко рассказал о Милане и выходе на Евро-2020

В квалификации Евро-2020 11 октября Украина в Харькове сыграет против Литвы, а спустя три дня в Киеве будет принимать Португалию.

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Сборная Украины, Новости футбола, УАФ, Виталий Миколенко.
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