Официально: Милан уволил главного тренера Джампаоло

Новости спорта:В чемпионате у Милана больше поражений, нежели побед.

Итальянский гранд уволил главного тренера 52-летнего Марко Джампаоло. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

То о чем говорилось в последнее время - свершилось. Команда не демонстрирует нужной игры. За 7 стартовых матчей в Серии А у миланцев 3 победы и 4 поражения, а забито всего 6 голов.

Напомним, Джампаоло сменил у руля Милана Гаттузо.

Ранее звучала информация, что Милан может возглавить Лучано Спаллетти, Стефано Пиоли и Андрей Шевченко. Но наставник сборной Украины опроверг эти слухи.

Свой следующий матч Милан проведет дома против Лечче, встреча состоится 20 октября после игр национальных сборных.