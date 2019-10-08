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Мораес: Я уже вошел в историю Украины

Мораес: Я уже вошел в историю Украины
21:40 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Форвард Шахтера хочет забить за национальную сборную Украины.

Нападающий «Шахтёра» и сборной Украины Жуниор Мораес поделился ожиданиями от матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальными командами Литвы и Португалии.

«Сейчас у нас тренировки, восстановление. Позже всё будет хорошо. Мои 85 забитых мячей в чемпионате Украины? Я уже вошёл в историю Украины. Конечно, я счастлив. Это большая работа, и я очень рад. Довести свой голевой счет в украинской Премьер-лиге до 100 мячей? Пока я об этом не думаю.

Конечно, я хочу забить и за сборную Украины. Дай бог, чтобы это получилось в матче со сборной Литвы», — приводит слова Мораеса пресс-служба Федерации футбола Украины.

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Сборная Украины набрала 13 очков в 5 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы В.

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Сборная Украины, ФФУ, Новости футбола, Жуниор Мораес, АУФ.
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