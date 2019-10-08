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Сборная Украины провела открытую тренировку в Харькове (Фото)

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Сборная Украины провела открытую тренировку в Харькове (Фото)
22:05 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Новости спорта:В Харькове команда Андрея Шевченко готовится к матчам против Литвы и Португалии.

Во вторник, 8 октября, сборная Украины провела открытую тренировку на стадионе «Металлист» в Харькове.

Поддержать сине-желтых пришло более 6 тысяч болельщиков. Украинская ассоциация футбола подготовила подарки для фанов - практически каждый второй получил мини-постер национальной команды. Игроки же подарили своим преданным болельщикам пять десятков мячей, выбивая их на трибуны и до начала тренировки, и после его завершения.

Отметим, что Виталий Миколенко занимался по индивидуальной программе.

Завтра в национальной команды - режим двухразовых тренировок, а послезавтра уже и предигровая день. Матч с Литвой становится все ближе.

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Напомним, 11 октября Украина примет в Харькове Литву (начало в 21:45), а через три дня сыграет домашний матч против Португалии в Киеве (21:45).

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Андрей Шевченко, Сборная Португалии, Сборная Украины, Сборная Литвы, Евро-2020.
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