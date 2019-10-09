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Джампаоло установил шокирующий антирекорд Милана

Джампаоло установил шокирующий антирекорд Милана
07:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Марко Джампаоло установил антирекорд по продолжительности работы в клубе.

Экс-главный тренер Милана Марко Джампаоло установил антирекорд по продолжительности работы в клубе, сообщает football-italia.net.

На своем посту специалист проработал лишь 111 дней — он был назначен на должность 19 июня, а уволен был вчера, 8 октября.

Главным претендентом на вакантный пост главного тренера Милана считается экс-наставник Лацио и Интера Стефано Пиоли.

Сватали на Сан-Сиро и действующего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, но сам наставник подобные слухи отбрасывает.

Официально: Милан уволил главного тренера Джампаоло

Россонери занимают 13-е место в турнирной таблице Серии А, куда поднялись после драматичной победы над Дженоа (2:1) в прошедшем туре.

После перерыва на матчи национальных сборных Милан вернется домашней встречей с Лечче 20 октября.

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ФК Милан, Серия А, Футбол, Новости футбола, Марко Джампаоло.
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