Джампаоло установил шокирующий антирекорд Милана

Новости спорта:Марко Джампаоло установил антирекорд по продолжительности работы в клубе.

Экс-главный тренер Милана Марко Джампаоло установил антирекорд по продолжительности работы в клубе, сообщает football-italia.net.

На своем посту специалист проработал лишь 111 дней — он был назначен на должность 19 июня, а уволен был вчера, 8 октября.

Главным претендентом на вакантный пост главного тренера Милана считается экс-наставник Лацио и Интера Стефано Пиоли.

Сватали на Сан-Сиро и действующего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, но сам наставник подобные слухи отбрасывает.

Россонери занимают 13-е место в турнирной таблице Серии А, куда поднялись после драматичной победы над Дженоа (2:1) в прошедшем туре.

После перерыва на матчи национальных сборных Милан вернется домашней встречей с Лечче 20 октября.