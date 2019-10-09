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Лидер сборной Франции не сыграет с Турцией и Исландией в отборе на Евро-2020

Лидер сборной Франции не сыграет с Турцией и Исландией в отборе на Евро-2020
07:50 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Килиан Мбаппе пропустит ближайшие матчи сборной Франции из-за травмы бедра.

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе пропустит ближайшие матчи сборной Франции из-за травмы бедра, сообщает L`Equipe.

Мбаппе из-за травмы не выходил на поле практически весь сентябрь, но форварду удалось восстановиться и сыграть против Бордо (1:0) и Галатасарая (1:0).

В матче против Галатасарая в рамках Лиги чемпионов Мбаппе получил новое повреждение бедра, поэтому главный тренер сборной Франции Дидье Дешам принял решение не рисковать здоровьем нападающего в ближайших играх. 20-летний форвард ПСЖ уже покинул расположение национальной команды.

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Килиана Мбаппе заменит форвард гладбахской Боруссии Алассан Плеа.

Франция в своей отборочной группе занимает вторую позицию — в ее активе 15 набранных очков после шести матчей.

Следующий свой матч команда Дидье Дешама проведет 11 октября на выезде против Исландии, а 14 октября она дома будет принимать Турцию.

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ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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