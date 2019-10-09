Малиновскй: Матч с Литвой очень важен для нас

Новости спорта:Руслан Малиновский поделился ожиданиями от ближайшего матча отбора на Евро-2020

Хавбек национальной сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от ближайшего матча отбора на Евро-2020 против команды Литвы.

«Готовимся к Литве. Сегодня также посмотрели моменты, которые у нас не очень получались в двух предыдущих матчах. И те, что получались. Это точечные моменты в тактическом плане. Подходим к игре в боевой готовности.

Знаем, что это самая важная игра на данный момент для нас. Настраиваемся только на победу. Никакой недооценки не будет, ведь у нас есть опыт матчей с командами, которые ниже уровнем, но мы теряли с ними очки или даже проигрывали. Такого в матче с Литвой произойти не должно», - сказал Малиновский.

Матч отбора на Евро-2020 Украина – Литва состоится в Харькове на ОСК «Металлист» в пятницу, 11-го октября, в 21:45 по киевскому времени.