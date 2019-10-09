Знаменитому голу Шевченко Филимонову исполнилось 20 лет (Видео)

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09:56 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Поединок Россия - Украина прошел 9 октября 1999-го года на стадионе Лужники.

Национальная команда Украины в рамках отбора к Евро-2000 отправилась в Москву на матч против России.

Данный матч был последним и определяющим в группе. В случае победы россияне бы расположились на первой строчке, обогнав команду французов и украинцев, и вышли бы на чемпионат Европы. Кроме того, данные поединок имел принципиальное значение.

Для россиян все начиналось хорошо: Валерий Карпин смог открыть счет на 75-й минуте матча. Однако затем случилось то, после чего тренер сборной России Олег Романцев заявил, что у него лишь одно желание - уйти из футбола, а на местных изданиях выходили газеты с заголовками "Бей, Хохлов, спасай Россию" (речь о Дмитрие Хохлове).

Главная звезда украинской команды Андрей Шевченко принялся исполнять стандарт с дальнего расстояния. Он ударил прямо в сторону ворот и... голкипер Александр Филимонов совершил чудовищную ошибку и пропустил гол. Матч завершился вничью со счетом 1:1. Заметим, что этот гол стал единственным для Шевченко в том отборочном цикле, а для Филимонова он стал роковым - многие считают, что именно это взятие ворот испортило его футбольную карьере.

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Таким образом, на первой позиции оказались французы, а вслед за ними как раз расположились "сине-желтые". Россияне же заняли третье место и не смогли пройти дальше. Впрочем, украинцы в стыковых поединках также проиграли сборной Словении (1:2, 1:1) и осталось без европейского первенства.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Сборная России, Футбол, Новости футбола.
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