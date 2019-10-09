Германия - Аргентина: где и когда смотреть матч 9 октября

Новости спорта:В среду, 9 октября, на стадионе Сигнал Идуна Парк в Дортмунде состоится товарищеский матч, в котором встретятся Германия и Аргентина.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на Футбол 1. Старт трансляции в 21:35.

Для обоих коллективов эта встреча станет проверкой ближайшего резерва. Впрочем, это не означает, что именитые игроки не появятся на Сигнал Идуна Парк.

Точно матч пропустит лидер аргентинцев Лео Месси, которому предоставили отдых с целью полного восстановления после травмы. Также Скалони решил не привлекать еще несколько именитых игроков сборной во главе с Агуэро.

Что касается сборной Германии, то Лёв решил вызвать в сборную хавбека Байера Надима Амири. А вот защитник дортмундской Боруссии Нико Шульц пропустит матчи сборной из-за травмы. Немец вынужден был пропустить последний тур Лиги чемпионов, в котором Боруссия обыграла Славию.