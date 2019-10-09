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В МЮ определились с альтернативой Сульшеру

В МЮ определились с альтернативой Сульшеру
11:33 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:МЮ будет следить за успехами Нагельсманна в Лейпциге.

Манчестер Юнайтед будет следить за успехами главного тренера Лейпцига Юлиана Нагельсманна, сообщает Daily Mail.

Руководство Красных дьяволов собирает информацию о 32-летнем немце, который в перспективе может сменить Оле-Гуннара Сульшера на Олд Траффорд.

Нагельсманн в 28-летнем возрасте стал самым молодым тренером в истории Бундеслиги. В течение 3 лет работал с Хоффенхаймом, который выводил в Лигу чемпионов.

С нового сезона немецкий наставник возглавляет Лейпциг, который после 7 стартовых туров занимает 5-е место в турнирной таблице Бундеслиги с единственным поражением.

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Слухи о возможной смене тренера в Манчестер Юнайтед вызваны неудачным стартом нового сезона для подопечных Сульшера: в Премьер-лиге команда выиграла дважды в 8 турах и забила только однажды в двух стартовых матчах Лиги Европы.

20 октября, после перерыва на матчи национальных сборных, Юнайтед примет Ливерпуль.

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Футбол, МЮ, Новости футбола, Оле Гуннар Сульшер, Юлиан Нагельсманн, РБ Лейпциг.
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