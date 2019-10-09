Легенда Баварии близок к уходу из клуба

Новости спорта:Томас Мюллер может покинуть мюнхенский клуб

Нападающий Баварии Томас Мюллер может покинуть мюнхенский клуб. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, 30-летний немец недоволен своим текущим положением в команде. Мюллеру не нравится, что он перестал регулярно попадать в стартовый состав.

Так, в последних пяти поединках мюнхенцев он четыре раза выходил на замену, а в игре Лиги чемпионов против Тоттенхэма (7:2) Томас вовсе не появился на поле. Если ситуация не изменится, немецкий форвард готов рассмотреть возможность своего ухода из клуба.

Напомним, Мюллер находится в системе Баварии с 2000 года, а за основную команду выступает с 2007 года. В активе Томаса - 186 голов и 171 результативная передача в 495 матчах за мюнхенский клуб.

Ранее сообщалось, что защитник Баварии Хави Мартинес "приуныл" из-за непопадания в стартовый состав.