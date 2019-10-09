Моуриньо может возглавить финалиста Лиги чемпионов

Новости спорта:Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо может вернуться в Англию.

Португальский наставник в прошлом тренировал "Порту", "Челси", "Реал", "Интер" и "Манчестер Юнайтед" – теперь же Daily Mail сообщает, что The Special One может возглавить свою третью по счету команду в Англии.

Речь идет о "Тоттенхэме" – на этом посту Жозе может заменить Почеттино. По информации источника, португалец следит за развитием ситуации в стане "шпор" и ждет удобного момента для возобновления карьеры тренера.

После 8 туров АПЛ "Тоттенхэм" занимает 9-е место в турнирной таблице – с 11 баллами в активе. В Лиге чемпионов "шпоры" располагаются на 3-м месте в группе B, набрав после 2 туров 1 зачетный пункт.

Действующий контракт Почеттино с лондонцами рассчитан до лета 2023 года.