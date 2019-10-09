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Месси рассказал, как хотел покинуть Барселону

Месси рассказал, как хотел покинуть Барселону
12:03 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Аргентинский форвард Лионель Месси раздумывал об уходе из каталонского клуба.

Нападающий Лионель Месси рассказал о том, что мог покинуть Барселону из-за скандалов с неуплатой налогов.

"Было время, когда я чувствовал усталость из-за сложившейся ситуации. Особенно в 2013-м и 2014 годах, когда у меня были проблемы с налоговой службой. Это был сложный период для меня и моей семьи. Люди не знают, что происходило со мной в тот момент.

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К счастью, мои дети были еще маленькими и не понимали ничего. Все это время у меня было желание уйти – не потому, что я хотел покинуть Барселону, а из-за того, что происходило", – приводит слова Месси издание AS со ссылкой на радиостанцию RAC1.

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Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, ФК Барселорна.
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