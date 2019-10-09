"Очень грустно": Ибрагимович отреагировал на проблемы Милана

Новости спорта:Златан Ибрагимович высказался о кризисе "Россонери".

Нападающий Златан Ибрагимович, который ранее защищал цвета Милана, высказался о кризисе в итальянской команде:

"Я очень разочарован и мне очень грустно, потому что Милан должен быть на высоких позициях в чемпионате, в его составе должны выступать лучшие футболисты Европы и мира. Для этого нужны инвестиции. Если не вкладывать деньги, то ситуация не изменится. Нельзя иметь в составе команды качественных игроков бесплатно", - сказал Златан Ибрагимович в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, Милан уволил Джампаоло. Тренер не долго усидел в кресле главного тренера «россонери». Ранее СМИ сообщали, что на пост наставника Милана претендуют Массимилиано Аллегри и Клаудио Раньери. Также в прессе появлялась о том, что возглавить «россонери» может Андрей Шевченко.

В последнем туре Серии А Милан обыграл Дженоа со счетом 2:1. Несмотря на это, «россонери» находятся в удручающем положении, занимая 13 место в турнирной таблице первенства.