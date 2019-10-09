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Украинские футболистки уступили Ирландии в матче отбора Евро-2021

Украинские футболистки уступили Ирландии в матче отбора Евро-2021
12:14 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: УАФ

Новости спорта:Женская сборная Украины по футболу проиграла Ирландии отборочный матч чемпионата Европы-2021.

Поединок Ирландия - Украина состоялся 8 октября в Дублине и завершился со счетом 3:2 (2:2). Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Подопечным Натальи Зинченко не удалось положить первые очки в копилку. “Сине-желтые” отыграли по ходу встречи 2 пропущенных мяча, но последнее слово осталось за соперницами.

Голами в составе сборной Украины отличились Шматко (34) и Овдийчук (43).

Ранее украинские футболистки с одинаковым счетом 0:8 проиграли сборной Германии 3 сентября и 5 октября и на данный момент с 0 очками занимают последнее место в турнирной таблице. Лидирует сборная Германии - 12 очков.

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Следующий матч сборная проведет 10 апреля 2020 года против Черногории.

Игры плей-офф состоятся 19 и 27 октября 2020 года.

Финальный турнир женского чемпионата Европы по футболу состоится в Англии в июле 2021 года. Из 47-ми команд, участвующих в квалификации, в решающую стадию попадут 15. К Англии как к хозяину ЧЕ присоединятся 9 победителей отборочных групп и 3 лучшие вторые команды. Еще 6 команд, ставшие вторыми в своих группах, разыграют в стыковых матчах последние 3 путевки.

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Футбол, Новости футбола, Женская сборная Украины, УАФ.
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