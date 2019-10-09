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Месси назвал свой самый лучший матч в карьере (Видео)

Месси назвал свой самый лучший матч в карьере (Видео)
12:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Лионель Месси отметил свою игру в матче Лиги чемпионов против Реала в сезона 2010/11.

Капитан "Барселоны" Лионель Месси назвал самый памятный матч в карьере.

"Мой лучший матч? Больше всего мне запомнился полуфинал Лиги чемпионов сезона-2010/11 с „Реалом“, когда мы выиграли со счётом 2:0. Не знаю, был ли это мой лучший матч, но это была уникальная встреча", — приводит слова Месси El Mundo Deportivo со ссылкой на RAC 1.

Месси рассказал, как хотел покинуть Барселону

Напомним, в сезоне-2010/11 "Барселона" прошла "Реал" в полуфинале Лиги чемпионов. В первом матче на "Сантьяго Бернабеу" каталонцы выиграли со счётом 2:0. Оба мяча забил Месси. В ответном матче команды сыграли вничью — 1:1. В финале турнира "Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" со счётом 3:1. В составе сине-гранатовых забили Педро, Месси и Давид Вилья. У "МЮ" результативный удар на счету Уэйна Руни.

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ФК Реал, ФК Барселона, Лига Чемпионов, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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