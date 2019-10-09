Рома подаст апелляцию на дисквалификацию Фонсеки

Новости спорта:Римский клуб не согласен с наказанием для португальского тренера.

Рома намерена подать апелляцию на решение итальянской федерации дисквалифицировать главного тренера Паулу Фонсеку на два матча, сообщает портал Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Руководство римского клуба недовольно таким наказанием для португальца и хочет его оспорить. Боссы "джаллоросси" не надеются на полную отмену дисквалификации, но попытаются сократить ее до одного матча.

Напомним, Фонсека получил двухматчевую дисквалификацию за конфликт с арбитром во встрече с Кальяри (1:1).

Следующий поединок Роме предстоит провести 20 октября на выезде против Сампдории в рамках 8-го тура Серии А.