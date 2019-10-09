Шахтер провел спарринг с лидером Первой лиги Украины

Новости спорта:Сегодня на базе в Святошине Шахтер встречался с Оболонь-Бровар.

Сегодня на базе в Святошине Шахтер встречался с Оболонью-Бровар — дончане отпраздновали комфортную победу со счетом 2:0.

Команда Луиша Каштру играла без ряда основных игроков, которые получили вызов в свои национальные сборные. В составе Шахтера дебютировал бразильский центрбек Витао, который перешел в стан дончан из Палмейраса перед самым закрытием летнего трансферного окна.

Победу Горнякам принесли точные удары Артема Холода и Андрея Тотовицкого.

Следующий свой официальный матч сразу же после международной паузы Шахтер проведет 18 октября дома против Колоса.

Шахтер – Оболонь-Бровар – 2:0

Гол: Холод (22), Тотовицкий (82).

Шахтер: Шевченко (Гриценко, 72), Додо (Муравский, 68), Бутко, Витао, Сиприано, Приходько, Холод (Тотовицкий, 57), Бондаренко, Дентиньо, Тете, Борячук (Кобылянский, 80).