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Шахтер провел спарринг с лидером Первой лиги Украины

Шахтер провел спарринг с лидером Первой лиги Украины
12:46 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Сегодня на базе в Святошине Шахтер встречался с Оболонь-Бровар.

Сегодня на базе в Святошине Шахтер встречался с Оболонью-Бровар — дончане отпраздновали комфортную победу со счетом 2:0.

Команда Луиша Каштру играла без ряда основных игроков, которые получили вызов в свои национальные сборные. В составе Шахтера дебютировал бразильский центрбек Витао, который перешел в стан дончан из Палмейраса перед самым закрытием летнего трансферного окна.

Победу Горнякам принесли точные удары Артема Холода и Андрея Тотовицкого.

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Следующий свой официальный матч сразу же после международной паузы Шахтер проведет 18 октября дома против Колоса.

Шахтер – Оболонь-Бровар – 2:0

Гол: Холод (22), Тотовицкий (82).

Шахтер: Шевченко (Гриценко, 72), Додо (Муравский, 68), Бутко, Витао, Сиприано, Приходько, Холод (Тотовицкий, 57), Бондаренко, Дентиньо, Тете, Борячук (Кобылянский, 80).

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Первая Лига Украины, Новости футбола, ФК Оболонь-Бровар.
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