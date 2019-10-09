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Гвардиола рассказал, когда уйдет из Ман Сити

Гвардиола рассказал, когда уйдет из Ман Сити
13:22 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Наставник горожан пообщался с журналистами в рамках подготовки к выходу книги "Pep’s City - the Making of a Superteam".

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола пообщался с журналистами в рамках подготовки к выходу книги "Pep’s City - the Making of a Superteam".

"Боссы Манчестер Сити знают, что я покину команду, если что-то пойдет не по плану или мы перестанем добиваться желаемого результата. Конечно, я сделаю все возможное, чтобы этого не произошло. Моя цель - приложить все усилия для движения вперед", - цитирует Гвардиолу The Sun.

Отметим, книга "Pep’s City - the Making of a Superteam" под авторством Лю Мартина и Пола Баллуса была опубликована в начале октября. В ней Гвардиола рассказал о работе в английской команде, а также целях и способах их достижений.

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В восьми турах чемпионата Англии Манчестер Сити проиграл уже два матча и единожды сыграл вничью. В данный момент "горожане" занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего Ливерпуля на 8 очков.

Ранее СМИ сообщали, что Манчестер Сити уже готовится к потенциальному уходу Хосепа Гвардиолы из клуба.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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