Скачать
Среда, 09.10.2019
Украина проиграла Венгрии в четвертьфинале ЧМ-2019 по мини-футболу (Видео)
Украина проиграла Венгрии в четвертьфинале ЧМ-2019 по мини-футболу (Видео)
Букмекеры определили фаворита боя Усик - Уизерспун
Букмекеры определили фаворита боя Усик - Уизерспун
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о новом сопернике Усика (Видео)
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о сопернике Усика
Германия - Аргентина: где и когда смотреть матч 9 октября
Германия - Аргентина: где и когда смотреть матч 9 октября

Милан объявил о назначении нового главного тренера

Милан объявил о назначении нового главного тренера
13:33 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта:Стефано Пиоли назначен на пост главного тренера Милана.

Стефано Пиоли стал новым главным тренером Милана, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт со специалистом рассчитан на два года.

Милан вчера объявил о прекращении сотрудничества с прежним тренером Марко Джампаоло, под руководством которого россонери провалили начало сезона: в 7 стартовых турах команда проиграла четырежды и забила всего 6 голов. Также Джампаоло установил антирекорд клуба, продержавшись на посту главного тренера всего 111 дней.

Гвардиола рассказал, когда уйдет из Ман Сити

Пиоли ранее работал в Интере, Лацио, Болонье и ряде других итальянских клубов. В апреле нынешнего года специалист покинул Фиорентину, с которой работал с лета 2017-го.

Милан проведет первый матч под руководством Пиоли 20 октября, когда примет Лечче.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Стефано Пиоли.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тайсон Фьюри устроил драку с гигантом-рестлером, но нокаутировал другого (Видео)
02 Российский теннисист покончил с собой
03 Усику нашли нового соперника
04 Усик нокаутировал маскота Чикаго Буллз (Фото, Видео)
05 "Сборную Украины не оставлю": Шевченко рассказал о Милане и выходе на Евро-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь