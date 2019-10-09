Милан объявил о назначении нового главного тренера

Новости спорта:Стефано Пиоли назначен на пост главного тренера Милана.

Стефано Пиоли стал новым главным тренером Милана, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт со специалистом рассчитан на два года.

Милан вчера объявил о прекращении сотрудничества с прежним тренером Марко Джампаоло, под руководством которого россонери провалили начало сезона: в 7 стартовых турах команда проиграла четырежды и забила всего 6 голов. Также Джампаоло установил антирекорд клуба, продержавшись на посту главного тренера всего 111 дней.

Пиоли ранее работал в Интере, Лацио, Болонье и ряде других итальянских клубов. В апреле нынешнего года специалист покинул Фиорентину, с которой работал с лета 2017-го.

Милан проведет первый матч под руководством Пиоли 20 октября, когда примет Лечче.