Месси назвал лучших тренеров в своей клубной карьере

Бессменный лидер каталонского клуба Лионель Месси в откровенном интервью рассказал о партнерах по Барсе, а также назвал лучших футбольных специалистов, с которыми он работал.
Аргентинец не стал выделят одного тренера, а сразу же отметил двух специалистов, с которыми пересекался в Блаугранас. Так, Лионель считает, что лучшими наставниками в Барселоне у него были Хосеп Гвардиола и Луис Энрике.
Кроме того, Месси подчеркнул, что со всеми партнерами по команде он всегда находил общих язык. Капитан уверен, что ни один из действующих и бывших его сокомандников не скажет ничего плохого в его адрес.
Луис Энрике в качестве тренера вместе с Барселоной дважды выигрывал Ла Лигу, трижды становился обладателем Кубка Испании, выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, а также Суперкубок Испании. Гвардиола, в свою очередь, трижды побеждал в чемпионате Испании, два раза выигрывал Кубок Короля, дважды побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, Клубном ЧМ, а также три раза выигрывал Суперкубок Испании.