Месси назвал лучших тренеров в своей клубной карьере

Новости спорта:Капитан Барселоны Лионель Месси отметил сразу двух специалистов.

Бессменный лидер каталонского клуба Лионель Месси в откровенном интервью рассказал о партнерах по Барсе, а также назвал лучших футбольных специалистов, с которыми он работал.

Аргентинец не стал выделят одного тренера, а сразу же отметил двух специалистов, с которыми пересекался в Блаугранас. Так, Лионель считает, что лучшими наставниками в Барселоне у него были Хосеп Гвардиола и Луис Энрике.

Кроме того, Месси подчеркнул, что со всеми партнерами по команде он всегда находил общих язык. Капитан уверен, что ни один из действующих и бывших его сокомандников не скажет ничего плохого в его адрес.

Луис Энрике в качестве тренера вместе с Барселоной дважды выигрывал Ла Лигу, трижды становился обладателем Кубка Испании, выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, а также Суперкубок Испании. Гвардиола, в свою очередь, трижды побеждал в чемпионате Испании, два раза выигрывал Кубок Короля, дважды побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, Клубном ЧМ, а также три раза выигрывал Суперкубок Испании.