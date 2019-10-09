Сульшер поссорился с ключевыми игроками Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер разругался с игроками команды. Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, норвежский специалист устроил футболистам разнос после провальной игры чемпионата Англии против Ньюкасла (0:1).
Сульшер раскритиковал ключевых игроков за низкий уровень мотивации и обвинил их в безволии. Также тренер заявил, что он может быть уволен в ближайшее время из-за плохой игры.
Сообщается, что после такого разговора некоторые футболисты перестали общаться с норвежцем.
Напомним, в чемпионате Англии МЮ занимает 12 место, имея в активе 9 очков. Также они не побеждали в последних 11 матчах в гостях.