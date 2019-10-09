Сульшер поссорился с ключевыми игроками Манчестер Юнайтед

Новости спорта:Норвежский специалист Оле-Гуннар Сульшер недоволен игрой команды в последних матчах.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер разругался с игроками команды. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, норвежский специалист устроил футболистам разнос после провальной игры чемпионата Англии против Ньюкасла (0:1).

Сульшер раскритиковал ключевых игроков за низкий уровень мотивации и обвинил их в безволии. Также тренер заявил, что он может быть уволен в ближайшее время из-за плохой игры.

Сообщается, что после такого разговора некоторые футболисты перестали общаться с норвежцем.

Напомним, в чемпионате Англии МЮ занимает 12 место, имея в активе 9 очков. Также они не побеждали в последних 11 матчах в гостях.