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Дуэлунд назвал своего лучшего друга в Динамо

Дуэлунд назвал своего лучшего друга в Динамо
15:04 Сегодня Телеграф ФК Динамо (Киев) Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Миккель Дуэлунд рассказал, когда вернется на поле.

Полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд в интервью официальному сайту "бело-синих" рассказал о периоде реабилитации после травмы, жизни в Украине и киевских буднях.

- Я был без футбола девять месяцев. Однако, я счастлив, потому что очень скоро вернусь на поле. У меня была операция, во время которой мне установили металл в ногу. И мне было некомфортно играть с ним. В сборной Дании были важные матчи квалификации, и мне хотелось играть, поэтому пошел на такие жертвы. Иногда, чтобы получить что-то, нужно чем-то пожертвовать. Возможно, в этом была моя ошибка, но уже ничего не изменить. Самое страшное позади. Это уже прошедший этап.

- Какие сроки твоего восстановления?

- Надеюсь, что еще 2-3 недели, и я буду здоров. Сейчас я бегаю, делаю различные силовые упражнения, скоро приступлю к работе с мячом. Пока у меня есть определенные ограничения и я учитываю это. Чувствую, как улучшаются мои кондиции и увеличиваю свои показатели. Я очень близок к полному восстановлению. Вместе с клубом мы движемся в верном направлении.

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- Как поддерживаешь ментальное здоровье?

- Сейчас я в прекрасном настроении, потому что знаю, что все идет по плану. Признаюсь, последние девять месяцев были самыми сложными в моей жизни. Мне очень тяжело было видеть, как команда тренируется, как играет в Лиге Европы, в таких значимых играх, как с "Шахтером". И твое ментальное здоровье подрывается, когда ты просто наблюдаешь за рабочим процессом. Для меня даже находиться на трибуне и смотреть матчи "Динамо" было нелегко, понимая, что я не в составе и не могу помочь команде.

- Кто для тебя главная поддержка?

- Мои родители. Они всегда поддерживали меня, как и моя сестра, за что я им очень благодарен. Сейчас живу в квартире с другом, который учит меня русскому языку, он из Дании. И он очень поддерживает меня. Чтобы я играл, он хочет даже больше, чем я. Мы с ним давно знакомы, еще со времен, когда играл в Дании в юношеских командах.

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- Кто твой лучший друг в "Динамо"?

- Карлос де Пена. Мы проводим много времени вместе. Также хорошо общаюсь с Кадири, Франом Солем. В "Динамо" все ребята классные.

- Как успехи с изучением русского и украинского? Ты ведешь свою страничку в "Instagram" и на украинском языке в том числе.

- Мои языковые навыки улучшаются с каждым днем, потому что я практикуюсь, нахожусь в языковой среде, слышу регулярно русский и украинский языки. Хотя конечно, бывают трудности. Но сейчас понимаю 50% того, что мне говорят, и немного говорю на русском. Чтобы выучить язык, нужно много читать. Когда только приехал в Украину, я даже не знал алфавита.

- Украинский язык считается одним из самых красивых в мире. Согласен с этим мнением?

- На 100%. Как-то мой отец услышал песню на украинском и он был поражен звучанием украинского языка.

- Тяжело ли тебе, как датчанину, учить украинский язык?

- Невероятно тяжело. Изучение украинского языка - одно из самых тяжелых занятий в моей жизни. Особо тяжело произношение. Первые слова, которые выучил в Украина - "хорошо" и "здравствуйте", по английский все гораздо проще - "okay" и "hi".

- Легко ли датчанам адаптироваться в Украине?

- Не могу сказать о всех датчанах, но мне было легко. Мне нравится менталитет украинцев. Вы очень много работаете и знаете цену материальных благ. В Дании с экономической точки зрения жить легче, но это портит датское общество. Вы знаете, что чтобы что-то получить, нужно тяжело работать и вы идете к своей цели. У меня нет чувства жалости по отношению к украинцам, я просто вас уважаю. Когда приезжаю в Данию, слышу часто пустые и глупые жалобы на жизнь. Когда датчанам кажется, что им тяжело, это не так, потому что в Украине люди, которые борются за свои права. Мне нравится наблюдать за тем, как развивается Киев. Думаю, 10 лет назад такого не было.

- Какие самые посещаемые тобой места в Киеве?

- База "Динамо" и рестораны. Смотрел фильм "Зима в огне", где главные события происходят на Майдане Независимости. Мне нравится гулять там и по центру Киева. Впечатлен "Родиной-Мать". Поднявшись наверх, можно увидеть невероятную красоту Киева. Из ресторанов нравится "BAO", "Любимый дядя".

- Где любители датской кухни могут поесть в Киеве?

- В датском ресторане "Smørrebrød". Там потрясающая кухня, рекомендую.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Миккель Дуэлунд.
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