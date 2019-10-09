Каштру: Шахтеру предстоит жесткая борьба в трех турнирах

Новости спорта:Наставник прокомментировал контрольный матч.

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги товарищеской встречи с «Оболонью-Бровар», которую представитель УПЛ выиграл со счетом 2:0.

– Обе команды проявили самоотдачу, корректно и дисциплинированно провели матч. Мы показали хорошую позиционную игру и добились целей. В поединке приняли участие ребята из молодежного состава. Им удавалось правильно играть в соответствии с нашим принципом, вместе атаковать и обороняться. Поздравляю всех, а теперь можно немного отдохнуть.

– Этот матч прежде всего шанс сыграть тем, кто нечасто выходит на поле?

– Конечно. Абсолютно все футболисты «Шахтера» много работают, и сегодня у нас была еще одна возможность провести тренировочный матч.

– Как «Шахтер» станет готовиться к предстоящим официальным поединкам?

– Часть ребят сейчас в сборных, а после у нас очень плотный календарь: чемпионат, Лига чемпионов и также кубковый матч. Игр много, и мы как всегда рассматриваем их как отличную возможность достичь успеха. На каждый день подготовки возлагаем огромные надежды, чтобы себя развивать. Очень усердно работаем, чтобы радовать болельщиков и администрацию клуба. В этом наша самая большая мотивация. Мы знаем, что предстоит жесткая борьба, но надеемся добиться побед.