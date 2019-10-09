Скачать
Среда, 09.10.2019
Украина проиграла Венгрии в четвертьфинале ЧМ-2019 по мини-футболу (Видео)
Украина проиграла Венгрии в четвертьфинале ЧМ-2019 по мини-футболу (Видео)
Букмекеры определили фаворита боя Усик - Уизерспун
Букмекеры определили фаворита боя Усик - Уизерспун
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о новом сопернике Усика (Видео)
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о сопернике Усика
Германия - Аргентина: где и когда смотреть матч 9 октября
Германия - Аргентина: где и когда смотреть матч 9 октября

Статуя Златана: Ибрагимовичу установили памятник (Фото)

Смотрите фото (4)
Статуя Златана: Ибрагимовичу установили памятник (Фото)
15:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:В Мальме (Швеция) состоялось официальное открытие статуи Златана Ибрагимовича.

Футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович прибыл на открытие статуи в Мальме.

Федерация футбола Швеции подарила этому городу памятник Златана Ибрагимовича, который здесь родился. Бронзовая статуя с золотым отливом понравилась самому Златану. Он отметил, что ему она больше нравится, нежели Роналду его.

Вес памятника – 550 кг, высота – около 3,5 м, рост – 2,7 м.

"Когда вы приезжаете в Нью-Йорк, то видите Статую Свободы. Когда приезжаете в Швецию, видите Статую Златана. Для меня большая честь удостоиться памятника в Мальме. Где бы я ни был, я представляю и прославляю свою страну. Что касается самой статуи, то я мало забочусь о ее виде. Она не должна быть красивой, она просто должна что-то значить", - прокомментировал.

"Очень грустно": Ибрагимович отреагировал на проблемы Милана

Напомним, недавно Ибрагимович подарил себе Феррари за 1,5 млн евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Швеция, Памятник, Мальме, Златан Ибрагимович, МЛС, Футбол, Статуя.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тайсон Фьюри устроил драку с гигантом-рестлером, но нокаутировал другого (Видео)
02 Российский теннисист покончил с собой
03 Усику нашли нового соперника
04 Усик нокаутировал маскота Чикаго Буллз (Фото, Видео)
05 Владимир Кличко назвал имя лучшего боксера хэвивейта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь