Статуя Златана: Ибрагимовичу установили памятник (Фото)

Новости спорта:В Мальме (Швеция) состоялось официальное открытие статуи Златана Ибрагимовича.

Футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович прибыл на открытие статуи в Мальме.

Федерация футбола Швеции подарила этому городу памятник Златана Ибрагимовича, который здесь родился. Бронзовая статуя с золотым отливом понравилась самому Златану. Он отметил, что ему она больше нравится, нежели Роналду его.

Вес памятника – 550 кг, высота – около 3,5 м, рост – 2,7 м.

"Когда вы приезжаете в Нью-Йорк, то видите Статую Свободы. Когда приезжаете в Швецию, видите Статую Златана. Для меня большая честь удостоиться памятника в Мальме. Где бы я ни был, я представляю и прославляю свою страну. Что касается самой статуи, то я мало забочусь о ее виде. Она не должна быть красивой, она просто должна что-то значить", - прокомментировал.

Напомним, недавно Ибрагимович подарил себе Феррари за 1,5 млн евро.