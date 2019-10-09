Джеррард может возглавить легендарный английский клуб

Новости спорта:Если Марсело Бьелса покинет Лидс по окончании сезона, руководство клуба намерено заменить его Стивеном Джеррардом.

Руководство Лидса определилось с потенциальной заменой Марсело Бьелсы, если аргентинский специалист решит покинуть “белых” по окончании сезона — сообщает Football Insider.

Контракт Бьелсы с йоркширцами истекает в июне 2020 года, и велика вероятность, что вне зависимости от завоевания путевки в АПЛ или неудачи, аргентинец покинет Англию. В то же время Джеррард, связанный контрактом с Рейнджерс до июня 2023 года, подумывает о возвращении в Англию.

Ранее Юрген Клопп заявил, что считает Стиви Джи своим идеальным преемником, но маловероятно, что Клоппо в ближайшее время решит покинуть Ливерпуль.

Под руководством Джеррарда Рейнджерс впервые составил серьезную конкуренцию Селтику, опережая бессменного чемпиона Шотландии последних лет на два очка после восьми туров.

Бьелса в прошлом сезоне не смог пробиться с Лидсом в АПЛ, проиграв Дерби Каунти в плей-офф. Сейчас команда занимает пятое место после 11-ти туров, уступая два очка занимающим «проходные» первое и второе места Вест Бромвичу и Ноттингем Форесту.