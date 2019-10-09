Супруга Руни обвинила жену Варди в "сливе" информации таблоиду

Новости спорта:Жена Уэйна Руни написала о своем расследовании в Twitter.

Жена игрока Ди Си Юнайтед Уэйна Руни Колин обвинила Ребекку Варди, супругу нападающего Лестера Джейми Варди, в том что та рассказывала информацию о ее личной жизни журналистам британского издания The Sun.

Колин рассказала, что для того, чтобы доказать причастность Варди к появляющейся информации у СМИ, она провела небольшое расследование, о чем написала в своем Twitter.

Так, Колин сделала доступными свои истории в Instagram только одному человеку - Ребекке Варди и вскоре информация из этих историй оказывалась в СМИ.

"В течение нескольких лет кто-то, кому я доверяла, следил за мной в моем личном аккаунте в Instagram, постоянно информируя обо мне газету The Sun, сливая информацию из моих личных публикаций и историй. Журналисты получили очень много информации обо мне, моих друзьях и моей семье. И все без моего ведома.

Когда у меня возникли подозрения, я нашла способ доказать это. Я запретила смотреть мои истории всем пользователям, кроме одного аккаунта.

За последние пять месяцев я опубликовал серию ложных историй, чтобы узнать, попадут ли они в The Sun. И что вы думаете? Газета их опубликовала! История о выборе пола в Мексике, история о возвращении на телевидение, а затем последняя история о затоплении подвала в моем новом доме.

Было тяжело не комментировать это, особенно когда истории просочились в прессу. Но теперь я точно знаю, с какого аккаунта они были переданы газете. Я сохранила и сделала скриншоты всех оригинальных историй, на которых видно, что их видел только один человек. Это… аккаунт Ребекки Варди", - написала Руни.

Варди ответила на обвинения Руни, заявив, что никогда ничего не предоставляла журналистам, хотя те обращались с такой просьбой.

"Многие годы различные люди имели доступ к моей учетной записи в Instagram, и только на этой неделе я обнаружила, что подписана на людей, которых я не знала, и которые никогда не были подписаны на меня. Я не шучу. Мне не нужны деньги. Что я получу от продажи твоих историй? Ты мне очень нравилась, Колин. И я очень расстроилась из-за того, что ты решила так поступить, особенно когда я беременна. Мне противно даже от того, что приходится это отрицать", - цитирует Ребекку Варди The Guardian.