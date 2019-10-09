Скачать
Среда, 09.10.2019
Украина проиграла Венгрии в четвертьфинале ЧМ-2019 по мини-футболу (Видео)
Украина проиграла Венгрии в четвертьфинале ЧМ-2019 по мини-футболу (Видео)
Букмекеры определили фаворита боя Усик - Уизерспун
Букмекеры определили фаворита боя Усик - Уизерспун
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о новом сопернике Усика (Видео)
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о сопернике Усика
Германия - Аргентина: где и когда смотреть матч 9 октября
Германия - Аргентина: где и когда смотреть матч 9 октября

Супруга Руни обвинила жену Варди в "сливе" информации таблоиду

Супруга Руни обвинила жену Варди в "сливе" информации таблоиду
16:02 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Жена Уэйна Руни написала о своем расследовании в Twitter.

Жена игрока Ди Си Юнайтед Уэйна Руни Колин обвинила Ребекку Варди, супругу нападающего Лестера Джейми Варди, в том что та рассказывала информацию о ее личной жизни журналистам британского издания The Sun.

Колин рассказала, что для того, чтобы доказать причастность Варди к появляющейся информации у СМИ, она провела небольшое расследование, о чем написала в своем Twitter.

Так, Колин сделала доступными свои истории в Instagram только одному человеку - Ребекке Варди и вскоре информация из этих историй оказывалась в СМИ.

Руни побывал на бое Головкин - Деревянченко и дал совет Геннадию (Видео)

"В течение нескольких лет кто-то, кому я доверяла, следил за мной в моем личном аккаунте в Instagram, постоянно информируя обо мне газету The Sun, сливая информацию из моих личных публикаций и историй. Журналисты получили очень много информации обо мне, моих друзьях и моей семье. И все без моего ведома.

Когда у меня возникли подозрения, я нашла способ доказать это. Я запретила смотреть мои истории всем пользователям, кроме одного аккаунта.

За последние пять месяцев я опубликовал серию ложных историй, чтобы узнать, попадут ли они в The Sun. И что вы думаете? Газета их опубликовала! История о выборе пола в Мексике, история о возвращении на телевидение, а затем последняя история о затоплении подвала в моем новом доме.

Было тяжело не комментировать это, особенно когда истории просочились в прессу. Но теперь я точно знаю, с какого аккаунта они были переданы газете. Я сохранила и сделала скриншоты всех оригинальных историй, на которых видно, что их видел только один человек. Это… аккаунт Ребекки Варди", - написала Руни.

Варди ответила на обвинения Руни, заявив, что никогда ничего не предоставляла журналистам, хотя те обращались с такой просьбой.

"Многие годы различные люди имели доступ к моей учетной записи в Instagram, и только на этой неделе я обнаружила, что подписана на людей, которых я не знала, и которые никогда не были подписаны на меня. Я не шучу. Мне не нужны деньги. Что я получу от продажи твоих историй? Ты мне очень нравилась, Колин. И я очень расстроилась из-за того, что ты решила так поступить, особенно когда я беременна. Мне противно даже от того, что приходится это отрицать", - цитирует Ребекку Варди The Guardian.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Руни Колин, Ребека Варди.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тайсон Фьюри устроил драку с гигантом-рестлером, но нокаутировал другого (Видео)
02 Российский теннисист покончил с собой
03 Усику нашли нового соперника
04 Усик нокаутировал маскота Чикаго Буллз (Фото, Видео)
05 Владимир Кличко назвал имя лучшего боксера хэвивейта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь